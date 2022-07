Cobrança de sacolinhas em mercados de Cotia "é um abuso", diz especialista

Para o advogado Marcus Borges, as sacolas já vêm com seu preço embutido na compra da mercadoria. “Cobrar novamente pelas sacolinhas é um abuso e excesso de cobrança.”



Foto: Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas

Alguns mercados atacadistas de Cotia cobram os consumidores pelas sacolas plásticas utilizadas para guardar as mercadorias. O último que começou a exigir a cobrança foi o Mercadão Atacadista. Desde o dia 1º de julho, o cliente tem que pagar R$0,12 centavos em cada sacola.









“Existem jurisprudências neste sentido que dizem que o mercado deve fornecer o meio de transporte da mercadoria de forma gratuita. Até porque, venhamos e convenhamos, não é tecnicamente gratuito o fornecimento de sacolas plásticas, visto que essas sacolas já têm seu preço embutido na compra da mercadoria. A cobrança novamente das sacolas acarreta numa dupla cobrança por parte do mercado, resultando no abuso e no excesso de cobrança”, opina.





Veja a opinião completa do especialista no vídeo abaixo: