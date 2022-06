Idoso é preso após apalpar mulher dentro do Mercado Municipal de Cotia

Crime de importunação sexual foi registrado na Delegacia de Cotia

Foto: Divulgação / GCM de Cotia

Um idoso, de 60 anos, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (28) após apalpar as nádegas de uma mulher dentro do Mercado Municipal de Cotia. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM).





A vítima relatou à Polícia Civil que estava no Mercado Municipal fazendo compras, quando o homem se aproximou e tocou em suas nádegas com a mão. No primeiro momento, ela imaginou que tinha sido sem querer. Mas ela disse que o idoso retornou e fez o ato novamente.





Ela relata que ao virar-se para reclamar, ele puxou uma faca de cozinha ameaçando-a. Ele também teria ameaçado o segurança que tentou abordá-lo. . O momento foi registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento.





Após este momento, a GCM foi acionada e conseguiu prender o homem em flagrante. Ele deve responder por crime de importunação sexual.