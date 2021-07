Morador de Cotia, Eduardo é encontrado em SP após ficar 4 dias desaparecido

Destaque

Eduardo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (9) dentro do Terminal Barra Funda



Eduardo Pereira de Almeida, 34 anos. Foto: Arquivo pessoal











O analista de suporte, Eduardo Pereira de Almeida, de 34 anos, foi encontrado por volta das 6h20 desta sexta-feira (9) dentro do Terminal Barra Funda, em São Paulo. Morador de Cotia, ele estava desaparecido desde o último domingo (4).Segundo informações da família, uma mulher encontrou Eduardo dentro do terminal e ficou aguardando até a chegada de um familiar. Não há informações, até o momento, sobre o que aconteceu com ele.No boletim de ocorrência, no ato de seu desaparecimento, consta que, na terça-feira (6), por volta das 22h30, uma tia de Eduardo tentou ligar em seu celular e uma mulher, que se identificou como Márcia, atendeu. Segundo o boletim, a mulher informou que a mãe dela teria encontrado o aparelho próximo ao Metrô Ana Rosa, em São Paulo.Ainda de acordo com o registro na delegacia, a pessoa que encontrou o celular não quis mais passar informação," a não ser com a presença da polícia."Eduardo, segundo a família, não tem transtornos mentais, não é usuário de droga e nem usa medicamentos controlados. É a primeira vez em que ele desaparece.