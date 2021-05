Covid-19: Clínica da Mulher vira polo de vacinação para grávidas e puérperas com comorbidades

Vacina

Unidade fica na rua Topázio, 95, no Jardim Nomura, em Cotia; agendamento é obrigatório



A Clínica da Mulher, em Cotia, virou um novo polo de vacinação contra a Covid-19 para atender exclusivamente gestantes e mulheres de deram à luz há no máximo 45 dias (puérperas) com algum tipo de comorbidade e que tenham idade a partir de 18 anos.





O agendamento para esta terça-feira (25) deve ser feito em https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/.





Quem não tem acesso à internet pode entrar em contato via central de agendamento pelos números 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 17h (dias úteis).





Todas deverão apresentar documento oficial com foto e CPF, além do comprovante de agendamento no local da vacinação. Também será necessário levar documento/laudo médico (com CRM legível) que comprove a comorbidade (original e cópia).





As puérperas devem apresentar a certidão de nascimento do seu bebê (com o máximo 45 dias) e as gestantes o cartão de pré-natal.





Quais comorbidades* estão sendo atendidas?





Cirrose hepática





Diabetes Mellitus acima de 30 anos de idade





Doença renal crônica





Doenças cardiovasculares e cerebrais





Hemoglobinopatia grave





Hipertensão - Quando a pressão arterial permanece acima das metas recomendadas com o uso de pelo menos um anti-hipertensivo ou pressão arterial controlada em uso um fármaco anti-hipertensivo





Imunossuprimido





Obesidade grave (IMC-40)





Paciente oncológico





Pessoa vivendo com HIV





Pneumopatia crônica grave





Síndrome de down





Terapia renal substitutiva/diálise





Transplantado de órgão sólido e medula óssea





Paciente oncológico em tratamento quimioterápico ou radioterapia - nos últimos 6 meses





Deficientes atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC)





*Todos devem apresentar documento com CID que comprova a comorbidade e CRM com nome e assinatura do médico visível/legível (cópia e original).