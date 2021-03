Importante

Comerciantes poderão utilizar as vagas para realizar Drive-Thru.

A prefeitura de Ibiúna suspendeu na última sexta-feira (19) a cobrança da Zona Azul no centro da cidade, a medida visa amenizar os impactos financeiros causados pelas restrições do comércio não essencial, desta forma os comerciantes poderão utilizar as vagas de estacionamento em frente seus comércios para realizar Drive-Thru.

A suspensão vale até o dia 30 de março.