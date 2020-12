Artista de Cotia participa de intervenções culturais em SP com pinturas de frases antirracistas

Vinícius Santos da Silva, o VN, na última intervenção em SP. Foto: Arquivo pessoal



O formato da frase ‘# Pare O Abuso De Poder’ faz lembrar a expressão ‘ordem e progresso’ escrita na bandeira brasileira. VN explica que essa estética é justamente para mostrar que, ao invés de ordem e progresso, o Brasil está se afundando cada vez mais em crimes de racismo.



“A gente frisou essa estética do movimento da bandeira para abrir os olhos da sociedade e também por ser em frente ao prédio da Globo. Foi bem importante. Foi para chamar a atenção mesmo. As pessoas têm que se informar mais e ver que realmente o racismo está implantado na sociedade”



OUTRAS INTERVENÇÕES



A primeira ação do coletivo cultural aconteceu no dia 21 de novembro na Avenida Paulista, quando o grupo pintou a frase "#Vidas Pretas Importam", fazendo alusão ao assassinato do cidadão negro João Alberto Silveira Freitas por seguranças do supermercado Carrefour no Rio Grande do Sul.



Essa ação, segundo o coletivo, foi para lembrar das manifestações nos Estados Unidos contra o assassinato de George Floyd, quando as avenidas de cidades também ganharam inscrições como "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam, em tradução para o português).



Entre 26 e 27 de novembro, a Avenida 9 de Julho ganhou a frase “#O futuro é uma mulher preta” e, um dia depois, “#Silêncio é apagamento” foi escrito no Minhocão.

No dia 10 de dezembro, quando é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o coletivo pintou a frase #Busque Racismo Estrutural” na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Sul de São Paulo. A avenida foi escolhida por ser sede de importantes empresas, entre elas, o Google. A ideia do coletivo foi justamente essa: ajudar a entender o que é racismo estrutural e fazer com que as pessoas busquem o tema na internet.



O grupo também deixou suas marcas nas periferias de São Paulo. Em São Mateus, na Zona Leste, a frase "#Está Nascendo Um Novo Líder", que faz referência à letra do samba "Zé do Caroço" de Leci Brandão, representou a importância em debater que as futuras lideranças de ideias sociais e políticas estão na periferia.



Também na Zona Leste, desta vez no Jardim Elba, a frase "#Salvem Nossas Crianças" simbolizou a necessidade de pedir que as forças de segurança do estado e das cidades parem de matar as crianças, principalmente as negras.





