6 erros a serem evitados antes de concluir a compra de um imóvel em Cotia

Vejamos neste post alguns erros comuns cometidos por compradores domésticos que você deve evitar.

Comprar sua próxima casa pode ser uma tarefa assustadora, especialmente se for sua primeira casa e se você for um comprador de imóvel residencial inexperiente. Evidentemente, este momento é bastante emocionante, mas também é cheio de complexidades.





Embora seja provavelmente a maior transação financeira que você já fez, descobrimos que muitos compradores estão mal preparados para garantir que tomam uma boa decisão de compra de imóveis em Cotia . Para ajudar a guiá-lo, vejamos neste post alguns erros comuns cometidos por compradores domésticos que você deve evitar. Acompanhe!





1. Não realizar pesquisas e preparações adequadas





Entenda as finanças e as necessidades de sua família. O sábio comprador de imóveis analisará ativos, decifrará dívidas e será pré-aprovado para financiamento antes de mergulhar na caça de casas em condomínio à venda em Cotia . Conheça o bairro - lembre-se de que você não está apenas comprando uma casa; você também está comprando um local. É importante descobrir sobre a qualidade das escolas, o nível de criminalidade, transporte e possíveis problemas de zoneamento. Nem todas as partes de todos os subúrbios são locais ideais para se viver.









2. Escolha do financiamento errado





Para colocá-lo na melhor posição de negociação, é fundamental que seu empréstimo seja pré-aprovado (e não apenas pré-qualificado) antes de ir à caça às casas disponíveis. Descubra que tipo de casa você pode pagar - mas você não pode simplesmente acessar o site de um banco na internet, usar as calculadoras para ver quanto você pode pedir emprestado e assumir que você receberá um empréstimo. Há uma grande diferença entre o que os bancos indicam que podem lhe emprestar e o que realmente oferecem. É importante escolher seu pacote financeiro com cuidado. Não basta ir a um banco; em vez disso, use um corretor de finanças que seja independente e tenha acesso a diversos credores e produtos financeiros e faça uma análise precisa de taxas de juros, para não entrar em uma cilada, acumulando dívidas demais!





3. Ser influenciado pelo ritmo mercado





Não seja influenciado pelo ritmo de "mercado" mais do que por suas próprias necessidades. Claro que o mercado imobiliário se move em ciclos e há momentos em que eles se adaptam aos compradores e há mercados de vendedores quando os preços estão em alta. No entanto, esperar o "momento certo" ou os preços caírem está jogando com o futuro de sua família. Às vezes, as mensagens contraditórias na mídia podem confundir você e você ficará tentado a adiar a decisão de comprar. Se você conhece seu orçamento, organiza suas finanças e pensa em suas necessidades atuais e futuras, raramente deve permitir que as condições de mercado de curto prazo influenciem o que será uma decisão de estilo de vida de longo prazo.





4. Ir além do seu orçamento





Todo comprador conhece o sentimento de impotência - estar procurando uma casa que caiba no seu orçamento, mas essa propriedade muito mais cara parece muito mais atraente. No entanto, comprar um apartamento em Cotia que esteja fora da faixa de preço pode atrapalhar suas finanças no futuro. É da natureza humana querermos um pouco mais do que podemos pagar, e sempre há um corretor de imóveis que leva você ao próximo nível. Mas não fique tentado - o banco normalmente oferece um limite de empréstimo por boas razões, com base na sua capacidade de reembolsar o empréstimo. Gastar mais do que você pode pagar, deixa você exposto a possíveis choques financeiros, incluindo aumentos nas taxas de juros. Você também deve permitir alterações em suas circunstâncias futuras.





5. Apaixonar-se logo de cara

Se você acha que uma casa é ideal, não dê a deixa para os corretores do vendedor. Os agentes são bons em ler emoções e negociar o último centavo com os possíveis compradores. Um comprador sábio sabe que há muitas casas - e há uma por aí que é a casa certa, pelo preço certo. Se você não puder pagar, siga em frente e continue procurando.