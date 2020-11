Polícia recupera carreta roubada em Cotia há 10 anos

Polícia

Roubo foi registrado em junho de 2010.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite do último sábado (21), uma carreta roubada no em Cotia, no ano de 2010. A descoberta foi feita por policiais rodoviários federais na unidade de Porangatu, na BR-153 em Goiás.





Os agentes federais realizavam fiscalização de rotina quando pararam um caminhão tracionando um semirreboque de carroceria fechada, tipo baú. Com técnicas específicas para enfrentamento a fraudes veiculares, os policiais acabaram descobrindo que o semirreboque estava com os sinais de identificação adulterado.





Os adulteradores cobriram com massa plástica e pintura no intuito de mascarar a verdadeira identificação do veículo, mas a PRF constatou que ele era roubado e a ocorrência de roubo foi registrada em 23 de junho de 2010, na cidade de Cotia.





O motorista afirmou que desconhecia qualquer irregularidade no veículo e que está trabalhando na empresa há cerca de dois meses. O semirreboque adulterado ficará a disposição da Polícia Civil e o caso foi enquadrado no crime de receptação.





As informações são do O Hoje.com.