Pix começa operar 100% nesta segunda-feira (16)

Importante

Transferências em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana.





No período de 03 a 15 de novembro, aconteceu a operação restrita do PIX em que alguns clientes selecionados pelas instituições puderam experimentar a novidade e realizar pagamentos e transferências com o Pix.





Esse período, planejado pelo Banco Central, serviu também para que todas as instituições aprovadas na etapa homologatória pudessem executar as funcionalidades em produção, ainda com um número limitado de usuários e grade horária diferenciada, possibilitando a implementação de ajustes finais de forma a garantir o pleno funcionamento a partir do lançamento amplo para a toda população.





O sucesso da fase de operação restrita reforça o potencial impacto que o Pix promoverá na indústria de pagamentos, alavancando a competição e resultando em melhores serviços aos usuários; na economia, com a eletronização dos pagamentos e consequente redução do custo social com instrumentos baseados em papel; e para a população, disponibilizando um meio de pagamento barato, seguro, instantâneo e prático.

Transações iniciadas de forma simples, a partir da Chave Pix ou da leitura de QR Code, possibilitam uma melhor experiência de pagamento à população e reduzem os erros que ocorrem quando da inserção manual dos dados.