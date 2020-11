Pedágios da Raposo Tavares e demais rodovias terão reajustes a partir de 1º dezembro

Importante

O reajuste vale para todas as praças do Estado; O aumento varia de 1,87% a 2,13%.

Entrará em vigor no dia 1º de dezembro as novas tarifas de pedágio das rodovias estaduais de São Paulo, as tarifas contratuais de 19 concessionárias serão reajustadas com índices que variam 1,87% e 2,13%.





Desde 1998, início das concessões em São Paulo, o reajuste é aplicado todo dia 1º de julho, data estipulada nos contratos de 19 concessionárias de rodovias paulistas, porém excepcionalmente neste ano o reajuste foi adiado por conta da pandemia do covid-19.

O valor mais alto do estado são dos pedágios da Anchieta (Riacho Grande) e Imigrantes (Paraitinga), que passarão de R$ 27,40 para R$ 28,00.

Valores na região: Na Raposo Tavares na altura da cidade de São Roque a tarifa passará de R$ 9,40 para R$9,60.



Na rodovia Castelo Branco na cidade de Barueri de R$ 4,40 para R$ 4,50, na cidade de Itapevi de R$ 8,80 para R$ 9,00 e Osasco de R$ 4,40 para R$ 4,50.