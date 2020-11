"Faltou gratidão", " É o povo que engana os políticos" dizem não eleitos na 1ª sessão pós-eleição da câmara de Cotia

Política

Vereadores não eleitos discursaram na primeira sessão após as eleições de domingo.





Na primeira sessão da câmara dos vereadores de Cotia após as eleições 2020 que iniciou na manhã desta terça-feira (17), alguns vereadores não eleitos usaram a tribuna para reclamar de suas votações.

O vereador Marcos Nena (Republicanos) por exemplo mencionou que faltou gratidão da população "existiu ingratidão na urna" ao falar sobre a reeleição de Rogério Franco (PSD), o parlamentar ainda citou as obras feitas pelo executivo e questionou "O que mais que querem?, está faltando consciência e gratidão na urna".

Já Arildo Gomes (MDB) disse que "o pessoal fala que é político que engana o povo, mas é ao contrário, o povo que engana o político. Eu nunca vi tanta safadeza nessa campanha".

Já o reeleito Celso Itiki (PSD) mencionou que o resultado apertado na eleição do executivo foi por conta do TRE e da rede Globo "Eu não entendo, três dias de uma eleição, um julgamento e depois Rede Globo fazer publicações, eu tenho certeza que tanto TRE e a Globo tiraram 20 mil votos do prefeito" disse.

