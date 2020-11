Duas pessoas são presas por tráfico de drogas em casa com duas crianças em Caucaia

Destaque

Na casa, foram encontrados drogas e duas crianças sozinhas.

A Guarda Civil de Cotia descobriu uma casa com grande quantidade de drogas no bairro do Jd. das Oliveiras na região de Caucaia do Alto, na residência foram encontrados quase 500 papelotes de cocaína, 15 porções de maconha, além de caderno com anotações possivelmente do tráfico. O que mais chamou a atenção dos GCMs foi a presença de duas crianças sozinhas no local.

Por volta das 21h da última sexta-feira (20) os Guardas Civis abordaram um veículo suspeito no bairro do Jd. das Oliveiras, na abordagem foi constatado que tratava-se de um Uber. O motorista estava transportando dois homens e uma mulher, com eles foram encontrados 25 papelotes de cocaína e 35 reais em espécie.

Como os três indivíduos não estavam portando nenhum documento de identificação, os guardas foram até onde o Uber teria pegado os passageiros e na residência foram encontrados 2 crianças sozinhas, na cozinha foram localizados 15 porções de maconha e embaixo da cama uma sacola com 492 papelotes de cocaína.

O conselho tutelar foi chamado e as crianças foram entregues aos cuidados de uma tia. Todos os envolvidos foram conduzidos a delegacia de Cotia.

O pai da criança e a tia que estavam no veículo foram autuados em flagrante por tráficos de drogas e abandono de incapaz.

O motorista do veículo foi averiguado e liberado, assim como o outro passageiro que alegou que estava de carona e nada sabia sobre os entorpecentes.

Na casa foi encontrado comida estragada.