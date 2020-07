Igreja católica de Cotia retornará missas presenciais a partir do próximo final de semana

Destaque

Fiéis terão várias regras para seguir, como manter o distanciamento e higienizar as mãos.





A Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate que fica no centro de Cotia retornará as missas presenciais a partir do próximo final de semana. Nos dias 18 a missa acontece às 19h30, já no domingo (19) as missas acontecem às 7h, 9h, 11h, 16h e 18h.





A igreja terá o limite de 60 pessoas por missa e a paróquia orienta que pessoas do grupo de risco permaneçam em casa e acompanhe as missas pelas redes sociais.





A igreja pretende aferir a temperatura de todos os fiéis e o local terá álcool em gel para higienizar as mãos.





Caso o fiel queira pode agendar sua presença através do telefone 4703-2180.