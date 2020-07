Após SABESP "arrebentar" asfalto, avenida do centro de Caucaia é recapeada

Caucaia

SABESP passou pela avenida a mais de dois meses e deixou um rastro de destruição; Prefeitura diz que fez acordo com a concessionária.





A avenida Inocêncio Pires de Oliveira, em Caucaia do Alto, está passando por revitalização do seu pavimento. Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos fez um acordo com a Sabesp para liberar a execução da troca de toda a rede da concessionária, nos dois lados da avenida, e como contrapartida a concessionária faria a fresagem (retirada do antigo asfalto) e a aplicação de massa asfáltica.





O serviço será executado em toda a extensão da avenida que é uma importante via da região central do distrito e palco de diversos comércios, prestadores de serviços, agências bancárias, escola e recebe um grande fluxo de veículos, diariamente.





Vale ressaltar que a concessionária fez o serviço no local a mais de dois meses, como pode-se ver na foto abaixo que foi tirada em 18 de maio.









Em janeiro deste ano a SABESP chegou a ter veículos e equipamentos apreendidos pela prefeitura por não realizam o tapa-buraco de forma adequada. (Relembre clicando aqui ).