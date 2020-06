Homem é preso após furtar mais de 50 barras de chocolate de hipermercado de Cotia

Polícia

A mercadoria foi avaliada em R$ 360,00.

Um homem foi preso preso pela Guarda Civil de Cotia após furtar 57 barras de chocolate de um hipermercado no bairro do Portão em Cotia. O crime ocorreu no último sábado (13), o material foi avaliado em R$ 360 reais.





Segundo a GCM o infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cotia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência, o homem vai responder por furto. Os Produtos devolvido ao representante do estabelecimento comercial.