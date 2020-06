Distribuição de máscara de tecido começa a ser feito em Cotia

Destaque

Nesta semana, a Prefeitura de Cotia iniciou a distribuição gratuita de máscaras de tecido lavável para os moradores da cidade. As entregas acontecem em locais com maior movimentação de pessoas como praças, paradas de ônibus, áreas comerciais, além de bairros localizados nas regiões mais periféricas e carentes do município. A medida visa ajudar a população a se proteger do novo coronavírus, além disso, uso de máscaras é obrigatório no município por todas as pessoas que precisarem sair de suas casas.





A ação também tem um viés educativo, uma vez que reforça na população a necessidade do uso da proteção em locais compartilhados e a necessidade de associar o seu uso a hábitos corretos de higienização frequente das mãos, distanciamento social e o não compartilhamento de objetos pessoais, por exemplo.





As equipes que estão fazendo as entregas percorrem pontos estratégicos. Além das distribuições em pontos de grande movimentação de pessoas, a Prefeitura também faz a entrega em bairros que recebem a Operação Desinfecção. Nesta quarta-feira (17/06), por exemplo, as duas ações [distribuição de máscaras e desinfecção] aconteceram no bairro Jardim Japão.