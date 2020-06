Aposta feita na Granja Viana leva prêmio de 30 milhões na Quina de São João

Aposta faz parte de um bolão. Os números sorteados foram 07-17-29-55-78.









A Caixa sorteou ontem (27) em São Paulo as as dezenas premiadas da Quina de São João, edição especial anual que tem prêmio total de R$ 152.585.916,24. Os números sorteados foram 07-17-29-55-78. De acordo com o banco, cinco apostas acertaram as cinco dezenas e vão dividir a bolada, a maior da história da faixa principal da Quina.





Uma das apostas que faturaram o prêmio foi feito em uma lotérica na Granja Viana em Cotia, a aposta que faz parte de um bolão vai levar o valor de R$ 30.517.183,20.