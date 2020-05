São Paulo terá bloqueios de avenidas para aumentar isolamento social

Importante

Medida vale a partir de segunda-feira (4).





A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), fará bloqueios de trânsito em avenidas da Capital paulista a partir da próxima segunda-feira (4/5). A restrição ao fluxo de veículos visa colaborar para a ampliação da taxa de isolamento social no município, que está abaixo de 50%. O ideal para combater a propagação do Coronavírus, de acordo com as autoridades de saúde, é de 60% a 70%.



Os bloqueios serão operacionalizados das 7h às 9h nos seguintes locais, nesta segunda (4/5), preservando-se uma faixa de rolamento livre para circulação veicular.

Zona Sul: Av. Moreira Guimarães (B/C) x Av. Miruna;

Zona Norte: Av. Santos Dumont (B/C) x Av. do Estado;

Zona Leste: Av. Radial Leste (B/C) X Rua Pinhalzinho;

Zona Oeste: Av. Francisco Morato (B/C) x Rua Sapetuba. Blitzes educativas, ação conjunta com as secretarias municipais da Saúde (SMS), Mobilidade e Transportes (SMT) e Segurança Urbana (SMSU), também com o apoio do CPTran, GCM e CET, vão ocorrer em outros dois endereços, ambos na zona oeste, também entre 7h e 9h: Blitzes educativas, ação conjunta com as secretarias municipais da Saúde (SMS), Mobilidade e Transportes (SMT) e Segurança Urbana (SMSU), também com o apoio do CPTran, GCM e CET, vão ocorrer em outros dois endereços, ambos na zona oeste, também entre 7h e 9h: