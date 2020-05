Por enquanto, cidades da Grande SP estão fora da flexibilização da quarentena

Foi apresentado nesta quarta-feira (27) o Plano São Paulo para reabertura de setores da economia durante a quarentena de enfrentamento ao coronavírus. A partir de 1º de junho, índices de ocupação hospitalar e de evolução de casos em 17 regiões do estado vão definir cinco níveis restritivos de retomada produtiva segundo critérios médicos e epidemiológicos para que o sistema de saúde continue em pleno funcionamento.





Neste momento cidades da grande SP que reúne 39 cidades entre elas Cotia, Vargem Grande Paulista, Osasco e Itapevi estão na na fase vermelha, ou seja estão fora da flexibilização, pelo menos até dia 15 de junho quando será revisto o nível de restrição.





As fases são determinadas pelo acompanhamento semanal da média da taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para pacientes contaminados pelo coronavírus e o número de novas internações no mesmo período. Uma região só poderá passar a uma reclassificação de etapa – com restrição menor ou maior – após 14 dias do faseamento inicial, mantendo os indicadores de saúde estáveis.