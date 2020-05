Caucaia registra geada nesta madrugada

A menos de um mês para o início do inverno, os bairros mais gelados de Cotia já registraram geada. Na manhã desta quarta-feira (27) quem acordou cedo pôde ver gelo em veículos e no quintal, especialmente moradores de Caucaia do Alto.





A temperatura ficou abaixo dos 5ºC nesta madrugada, em alguns pontos a sensação chegou a apenas 3ºC segundo o site Jornal do Tempo.













A leitora Sara Rocha nos encaminhou essas imagens, veja: