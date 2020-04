Vargem Grande Pta confirma morte de jovem de 27 anos por causa do coronavírus

Vargem Grande paulista

Cidade já tem óbitos confirmados por causa do covid-19.

Foi confirmada nesta quarta-feira (8) mais um óbito em Vargem Grande Paulista por causa do novo coronavírus. Segundo o boletim da Prefeitura do município trata-se de uma jovem de apenas 27 anos, moradora do condomínio Haras Bela Vista, região central da cidade. A jovem faleceu no último domingo (5).





Ao todo, Vargem Grande Paulista contabiliza outras 2 mortes, o primeiro óbito foi de uma mulher de 48 anos moradora do condomínio Paysage e o segundo um senhor de 72 anos morador do Montecatine. Todos apresentavam algum tipo de comorbidade.





Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, outros 2 óbitos estão em investigação por coronavírus. Vargem Grande conta ainda com 309 casos suspeitos.