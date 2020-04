Secretaria de habitação de Cotia mantém atendimento presencial às quartas-feiras

Cotia

Cidadão pode fazer o primeiro contato por email e, apenas se necessário, o atendimento deverá acontecer presencialmente









Em função da pandemia do novo Coronavírus, a Secretaria de Habitação de Cotia está fazendo atendimento presencial apenas às quartas-feiras, no entanto, disponibilizou e-mails dos departamentos para que os cidadãos possam resolver diversas questões e esclarecer dúvidas por meio eletrônico. Os colaboradores da Secretaria atuarão no sentido de evitar aglomeração de pessoas e tomarão todos os cuidados necessários para evitar riscos de disseminação do novo vírus.





A medida está prevista na Portaria 2/2020, da Secretaria de Habitação. O Departamento de Uso e Ocupação do Solo atende as solicitações do Via Rápida em home office, já que o sistema é operado online. Sobre assuntos relacionados à Certidão de Diretrizes o email para dúvidas e solicitações é juliana.stephano@cotia.sp.gov.br . O email do Departamento de Análise e Aprovação de Projetos é shdu.projetos@cotia.sp.gov.br . O contato do Departamento de Fiscalização é shdu.fiscalizacao@cotia.sp.gov.br . O Departamento Habitacional está atendendo pelo email shdu.habitacional@cotia.sp.gov.br