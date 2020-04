No 1º dia de funcionamento, hospital de campanha de Cotia identificou dois casos positivos de Covid-19

O local conta com 50 leitos para atender aos pacientes que apresentarem casos agravados e insuficiência respiratória.





Começou a funcionar, nesta segunda-feira (6/4), o Centro de Combate e Referência ao Coronavírus construído no recinto de eventos da cidade. No primeiro dia de atendimento, o local atendeu 18 pessoas que apresentavam queixas de sintomas gripais. Dos quatro casos com suspeita de contaminação pelo novo Coronavírus que deram entrada, dois testaram positivo para a Covid-19 e permaneceram internados.





O hospital de campanha de Cotia conta com 50 leitos para atender aos pacientes que apresentarem casos agravados e insuficiência respiratória. “Foi feito o teste rápido neste casal que chegou com diversas queixas e o resultado deu positivo, diante da situação que apresentavam, já permaneceram internados”, disse Renata Santos, da coordenação da urgência e emergência e do SAMU Cotia.





O Centro de Combate e Referência ao Coronavírus conta com equipamentos e profissionais capacitados para atender os pacientes que apresentarem sintomas gripais ou tiverem suspeita de contaminação pelo novo Coronavírus. O local é a porta de entrada para pacientes que moram na região de Cotia. Aos moradores das regiões de Caucaia do Alto e da Granja Viana, a referência são os Pronto Atendimentos (PA’s Caucaia e Parque São George) e, caos necessário, é feita a remoção para o hospital de campanha ou outra unidade hospitalar.





O boletim epidemiológico com os números atualizados ainda não foi divulgado nesta terça-feira (7).