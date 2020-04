Apostador de Cotia fatura R$ 83 mil na Mega Sena

Cotia

Sorteio foi realizado na quarta-feira (15) em São Paulo.





Nenhuma aposta acertou os seis números sorteados no concurso 2253 da Mega Sena que foi sorteado nesta quarta-feira (15), apesar disso, um grupo de 20 apostas foi contemplado com o prêmio de R$ 83.292 reais cada com o acerto de 5 dezenas.





Uma das apostas ganhadoras foi feita no Portão Loterias Limitada que fica localizada na Rua Batista Cepelos no centro de Cotia.