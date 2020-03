Prefeitura de Cotia libera 4 tipos de comércios para funcionar normalmente

Destaque

Loja de materiais de construção, oficina mecânicas, auto peças e borracharias poderão funcionar a partir de amanhã (31).





A Prefeitura de Cotia informou no início da noite desta segunda-feira (30) que via acompanhar as regras do governo do estado e vai liberar para funcionar normalmente a partir de amanhã os seguintes tipos de comércios: Loja de materiais de construção, oficina mecânicas, auto peças e borracharias.





Loja de material de construção em Caucaia do Alto.





Secretário estadual da saúde de SP sugere suspender quarentena na próxima semana em SP

Hoje mais cedo, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, disse que a quarentena contra o coronavírus no estado poderá ser suspensa na próxima semana. O decreto que determinou o isolamento social no estado vence em 7 de abril.





-Pelos casos iniciais que nós temos, eu diria que não vamos ter a necessidade de repetir o isolamento social muitas vezes mais para frente nem fazer o isolamento compulsório - afirmou Germann, durante entrevista a imprensa nesta tarde para anunciar medidas de enfrentamento ao coronavírus.





*Cotia e Cia e O Globo.