Prefeitura anuncia centro de combate ao coronovírus e central de atendimento

A prefeitura de Cotia anunciou a implantação do 0800 484 8005 para tirar dúvidas de pessoas que apresentarem sintomas gripais, das 7h às 19h. A Central de Atendimento foi criada para minimizar impacto nos pronto atendimentos, com a chegada da pandemia trouxe acúmulo de pessoas nos pronto atendimentos. Dez profissionais aptos para dirimir dúvidas para informar se a pessoa deve ir à uma unidade de saúde.

Além disso também foi anunciado o Centro de Combate ao Coronavírus que funcionará a partir de amanhã (20/03), na UBS do Atalaia que vai atender exclusivamente como Centro de Combate ao lado da UPA. O objetivo é apartar pessoas com síndromes gripais dos demais pacientes, pois no momento já é considerada transmissão comunitária do novo Coronavírus, portanto, qualquer paciente com sintoma gripal será atendido neste centro. A medida vai proteger os pacientes que buscam atendimento, mas não apresentam sintomas gripais. Nos Pronto Atendimentos do Parque São George e de Caucaia do Alto, espaços também foram destinados para atender exclusivamente pacientes com quadros gripais.





Outras ações:

Suspensão do atendimento nos Centros Integrados Tributários, o cidadão poderá se valer de diversos serviços que estão disponíveis no site da Prefeitura, em “Cidadão Online”.

A Secretaria de Educação vai manter uma pessoa apenas por escola para atender na área administrativa. Os servidores trabalharão em esquema de plantão.

Estudo da implantação do kit merenda para atender as crianças de famílias carentes neste período de recesso escolar antecipado.

Recomendação para a suspensão de eventos religiosos (cultos, missas e outas celebrações) para evitar contato próximo entre muitas pessoas.

Estudo jurídico de algum apoio financeiro para que funcionários de empresas terceirizadas como TEG, merenda, não percam os seus postos de trabalho enquanto as atividades estiverem suspensas.

Estudo para redução de algumas taxas municipais para auxiliar os contribuintes do município.

Determinação para que supermercados higienizem cestos e carrinhos de compras e disponibilizem álcool gel para os clientes.

Recomendação para que todos os restaurantes e bares mantenham uma distância de 2 metros entre as mesas e para que os pratos, copos e talheres permaneçam sempre cobertos.

Recomendação para horários específicos para atendimento de idosos no comércio, rede varejista, entre outros, além de diversificação de horário de entrada e saída de funcionários para não haver aglomeração.