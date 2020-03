Cotia registra 2º caso de coronavírus

Destaque

Informação foi divulgada pelo estado e confirmado pela prefeitura.





Foi registrado o 2º caso de covid-19 na cidade de Cotia, a informação foi publicada pelo governo do estado ontem (19) e confirmado pela Prefeitura de Cotia na manhã desta sexta (20).





Segundo o boletim divulgado pela Prefeitura de Cotia há na cidade outros 102 casos que estão em investigação. Os dados foram atualizados nesta sexta às 11 horas.





Por enquanto não há mais detalhes desse segundo caso, como idade, sexo e bairro onde mora.





O 1º paciente com coronavírus de Cotia recebeu atendimento na rede particular no dia 13 de março. Paciente segue em isolamento domiciliar e sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica. Ele é um homem de 42 anos morador da Granja Viana.