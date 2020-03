Base do São Paulo FC suspende atividades em Cotia por conta do coronavírus

Tricolor suspendeu treinamentos e manterá o CT de Cotia, onde fica o centro de formação de jovens.





No esforço coletivo de tentar minimizar a pandemia de coronavírus, o São Paulo tomou decisão contundente em relação às atividades das categorias de base do clube. O Tricolor suspendeu os treinamentos e manterá o CT de Cotia, onde fica o centro de formação de jovens atletas, apenas com o funcionamento de áreas essenciais a partir desta segunda-feira.





De acordo com o clube, as medidas de cuidado com o coronavírus em Cotia foram ampliadas desde o dia 3 de março, quando os funcionários receberam uma palestra sobre a prevenção da doença. Nesse período, também foi intensificada a colocação de álcool gel e folhetos informativos em pontos estratégicos do CFA. Folhetos e kits com álcool gel também foram enviados às famílias dos jogadores.





A fim de evitar aglomerações, os horários do refeitório foram alterados. Funcionários dos grupos de risco (que têm mais de 60 anos ou apresentam sintomas de gripe) também estão liberados das atividades.





*informações: Terra.