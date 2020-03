Alunos do cursinho pré-vestibular gratuito de Cotia iniciam aulas on-line

Educação

Por conta da pandemia do novo Coronavírus, a Prefeitura de Cotia suspendeu as aulas presenciais do Cursinho Popular Gratuito que começariam no início de março e, nesta semana, lançou mão de uma plataforma para que as aulas aconteçam no sistema à distancia como forma de não prejudicar os alunos que vão prestar vestibular e, ao final do ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas já começaram pela plataforma Classroom.





Por meio da sala de aula virtual, os professores disponibilizam conteúdo em forma de Docs (Word); Planilha (Excel); Imagens; vídeos do Youtube; links para reportagens, notícias e, no site Archive.org, podcasts.





Todos os alunos inscritos receberam mensagem via email e celular para que possam se conectar à plataforma e iniciarem os estudos. Existe também um espaço para discussão de matéria e os professores ficam à disposição dos alunos, diariamente, das 19h às 20h, no google.groups, em uma sala de bate papo, mas dúvidas também poderão ser enviadas e sanadas pela Classroom.