Tarifa de ônibus, Metrô e trem subirá para R$ 4,40 em 2020 na capital

Importante

O aumento de R$ 0,10 ficou abaixo da inflação e será aplicado a partir de 1 de janeiro.









*Informações: G1.

A tarifa básica do transporte público coletivo para ônibus, Metrô e trem para 2020 aumentará de R$ 4,30 para R$ 4,40 a partir de 1º de janeiro de 2020.O reajuste é de 2,33%, abaixo da inflação anual prevista pelo boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC), que é de 3,86%.As novas tarifas foram encaminhadas nesta sexta-feira (20) para os presidentes da Câmara Municipal e para a Assembleia Legislativa.O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) protocolou uma carta na Prefeitura nesta sexta solicitando que o prefeito não reajuste a tarifa de ônibus.O Idec argumenta que a Prefeitura pode segurar esse aumento reajustando o valor de subsídio para o sistema e que um aumento no ônibus tem um grande impacto para a cidade. O instituto também argumenta que a Prefeitura não gerencia o sistema de transporte da cidade maneira eficiente.