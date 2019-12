Secretaria de Saúde lança projeto “Mais Saúde com Menos Remédio” em Cotia

Saúde

No final de novembro, a Secretaria de Saúde, por meio da coordenação de saúde mental em parceria com a Atenção Básica, lançou o projeto piloto ‘Mais Saúde com Menos Remédio’ que será desenvolvido com um grupo de aproximadamente 25 pacientes em acompanhamento psiquiátrico na rede municipal. A iniciativa será encabeçada pelo psiquiatra Paulo de Moraes que passa a atender este grupo na UBS do Atalaia com o objetivo de, de forma gradativa, reduzir o uso de medicamentos por parte dos pacientes.





“Diversos problemas são tratados com muitos remédios, por um longo período. Vamos analisar caso a caso e, gradativamente, o objetivo é chegar à máxima redução de remédios, garantindo a manutenção do bem-estar dos pacientes”, explicou Soraya Moraes, coordenadora da Saúde Mental de Cotia que, ao lado do psiquiatra Paulo de Moraes, idealizou a iniciativa.





O primeiro encontro com os pacientes aconteceu em grupo, para que o médico pudesse explicar as propostas do projeto. Muita gente ficou surpresa com os objetivos do projeto, mas aos poucos concordaram que se livrar de remédios com qualidade de vida vai ser muito bom. “No começo assusta um pouco pensar em diminuir remédio, mas vou tentar. Se puder me manter tranquila com menos remédio, vai ser bom”, disse a paciente Maria de Jesus Lopes.





O psiquiatra explicou que existem diversas formas de tratamento que vão além de tomar remédio. “Vamos avaliar se o uso prolongado de algumas medicações por parte de alguns pacientes não estará mascarando situações e vamos dar início à desmedicação”, explicou Paulo de Moraes.