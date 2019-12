Nas próximas semanas, Prefeitura começa a enviar o carnê do IPTU 2020 em Cotia

Destaque

Contribuinte poderá pagar à vista, com 10% de desconto, ou parcelar o tributo em até 12 vezes sem desconto.





Entre as últimas semanas deste ano e os primeiros dias de janeiro de 2020, os contribuintes de Cotia começarão a receber o carnê do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU 2020). O tributo poderá ser pago à vista, com 10% de desconto, ou parcelado em até 12 vezes, sem desconto. O vencimento da primeira parcela e da cota única com desconto será dia 20 de janeiro de 2020. Todas as demais parcelas terão vencimento no dia 20 de cada mês subsequente.O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, lotéricas e Internet banking até a data do vencimento. Após o vencimento, o contribuinte deve atualizar o boleto no site da Prefeitura ou diretamente no Centro Integrado Tributário (CIT) em Cotia, no Parque São George (Granja Viana) ou em Caucaia do Alto.De acordo com a Secretaria da Fazenda, alguns contribuintes receberão a cobrança do imposto via Documento de Arrecadação Municipal (DAM), já que os dados do proprietário estão desatualizados e a Prefeitura utilizou apenas o número da inscrição cadastral do imóvel para enviar o boleto. Para estes casos, o pagamento só poderá ser feito em agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander, além de lotéricas. “”, disse Paulo Godoy, secretário da Fazenda.Sobre o número de parcelas para cada contribuinte, o secretário explicou que a quantidade varia de acordo com o valor do imposto para o seu imóvel, já que no caso de contribuinte Pessoa Física, a parcela não pode ser inferior a R$ 50 e, para Pessoa Jurídica, R$ 100. Com isso, se o IPTU de um imóvel residencial é de R$ 300, por exemplo, o contribuinte poderá pagar em seis parcelas de R$ 50. Há casos em que o imposto poderá ser parcelado em 12 vezes.Caso o contribuinte não receba o carnê, poderá retirar o boleto online no portal da Prefeitura de Cotia ( www.cotia.sp.gov.br ), acessar o link “Cidadão Online” ou, ainda, comparecer ao Centro Integrado Tributário (CIT).CIT Cotia: Avenida Benedito Isaac Pires, 35 – Parque Dom Henrique. Telefone 4614-0678CIT Caucaia do Alto: Avenida Roque Celestino Pires, 1.204 – Centro. Telefone 4243-9537CIT Parque São George (Granja Viana): Avenida Denne, 163 – Parque São George. Telefone 4702-3964