Câmara de Cotia concede anistia aos servidores que participaram de greve no ano passado

Destaque

A lei anistia os servidores que faltaram no trabalho entre de 3 de julho e 8 de agosto de 2018.

A Câmara de Cotia aprovou na última sessão do ano a lei número 61/2019 que concede anistia aos funcionários públicos que participaram do movimento grevista no ano passado (relembre a greve clicando aqui ).Segundo a proposta que é de autoria do prefeito da cidade o objetivo é evitar que as ausências ao serviço, implica em perda de direito à férias, licença-prêmio, evolução funcional ou qualquer outra penalidade administrativa.