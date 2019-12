Abelhas atacam idosos em asilo clandestino em Cotia

Destaque

Local funcionava de forma clandestina e foi lacrado após o incidente.





Idosos que moravam em um asilo no bairro Quinta dos Angicos em Cotia, foram atacados por abelhas na manhã desta terça-feira (3). De acordo com a Prefeitura de Cotia, 18 pessoas foram atingidas e socorridas por equipes do SAMU, Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar.





Três delas foram levadas ao Hospital Regional de Cotia com múltiplas ferroadas, desconforto respiratório e edema.





Outras 14 foram conduzidas para Unidades de Pronto Atendimento na região e permanecem em observação. A 18° vítima, uma funcionária do abrigo que se identificou como auxiliar de enfermagem, recusou atendimento.





A gestão municipal afirmou que o local em que aconteceu o acidente funcionava de forma clandestina, sem alvará de funcionamento, e foi lacrado por funcionários da Prefeitura.





Informações: G1