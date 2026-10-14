Carro bate em árvore e deixa três mortos na rodovia Bunjiro Nakao

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (14) no km 107 da rodovia, em Piedade

Foto: Artesp

Um acidente com um GM Corsa deixou três pessoas mortas e uma gravemente ferida na manhã desta quarta-feira (14), na Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), em Piedade, no interior de São Paulo.



Segundo informações da concessionária Sorocabana, o motorista perdeu o controle da direção no km 107, no sentido leste, e o veículo atingiu uma árvore às margens da rodovia. As causas do acidente serão investigadas.



As três mortes foram confirmadas no local. A quarta vítima, em estado grave, foi socorrida pelo helicóptero Águia e encaminhada a um hospital.



A rodovia ficou totalmente interditada entre 6h59 e 8h04, quando começou a operação pare e siga. O acidente provocou cerca de dois quilômetros de congestionamento no sentido oeste.