Dinossauros invadem o Shopping Granja Vianna com atração para toda a família

Atração reúne piscina de bolinhas, circuitos e escorregadores em um espaço temático que promete transformar o passeio da criançada em uma aventura pré-histórica

Foto: Divulgação

Quem gosta de dinossauros já tem um novo motivo para visitar o Shopping Granja Vianna. O empreendimento, em Cotia, recebe o Jurassic Land, parque temático inspirado no universo dos gigantes pré-históricos e pensado especialmente para a diversão das crianças.



Serviço



🦖 Jurassic Land – Shopping Granja Vianna



📍 Local: Praça de Eventos – Piso L1



🕐 Horários:

De segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingos e feriados, das 12h às 20h



🎟️ Ingressos: a partir de R$ 60



📍 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500 – Lageadinho, Cotia – SP



🦖 Jurassic Land – Shopping Granja Vianna📍 Local: Praça de Eventos – Piso L1🕐 Horários:De segunda a sábado, das 10h às 22hDomingos e feriados, das 12h às 20h🎟️ Ingressos: a partir de R$ 60📍 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500 – Lageadinho, Cotia – SP

A atração reúne piscina de bolinhas, circuito de atividades e escorregadores, tudo em um ambiente temático que convida os pequenos a explorar, brincar e soltar a imaginação.A proposta é transformar o passeio ao shopping em uma verdadeira aventura pela era dos dinossauros, com atividades que estimulam a criatividade e garantem momentos de diversão para a criançada.Além do Jurassic Land, o Shopping Granja Vianna conta com outras opções de entretenimento para diferentes idades. Entre elas estão a GameStation, com jogos e brincadeiras; o Led Jump, parque de trampolins; e o Brincadeira de Criança, espaço lúdico com piscina de bolinhas e circuitos de obstáculos.Para completar o passeio, o empreendimento também oferece a programação do Cinemark, além de opções de gastronomia, compras e serviços. Com diferentes alternativas reunidas em um só lugar, o shopping se apresenta como uma opção para quem busca combinar lazer e praticidade em um passeio em família.