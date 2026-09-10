Caminhões estacionados irregularmente continuam gerando transtornos em avenida de Cotia

Ao Cotia & Cia, a Prefeitura afirmou que a fiscalização segue ativa e que discutirá soluções com empresas que utilizam veículos pesados na região

Imagens concedidas ao Cotia & Cia

Após reclamações de moradores e usuários sobre os constantes transtornos no trânsito da Avenida Vasco Massafelli, em Cotia, a Prefeitura informou que tem conhecimento da situação e que mantém agentes de trânsito atuando na região.





Segundo relatos recebidos pela reportagem, principalmente durante as manhãs, o acúmulo de veículos pesados chega a dificultar - e, em alguns momentos, até impedir - a circulação de outros veículos nos dois sentidos.



Moradores afirmam ainda que caminhões são estacionados em locais onde há placas de “Proibido Parar e Estacionar”. A reclamação é que, apesar da sinalização e das ações de fiscalização, o problema continua acontecendo diariamente.



Em nota enviada ao Cotia & Cia, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Planejamento, Transportes e Mobilidade, afirmou que realiza fiscalização e ordenamento da circulação viária no local.



Segundo o município, a Avenida Vasco Massafelli está localizada em uma zona de uso misto, que permite, entre outras atividades, a instalação e operação de empreendimentos industriais.





A Prefeitura, no entanto, ressaltou que essa condição não isenta os veículos do cumprimento das regras de trânsito e da sinalização existente.



Prefeitura prevê reunião com empresas



De acordo com a administração municipal, medidas estão sendo estudadas para buscar uma solução para o problema, levando em consideração o fluxo de veículos pesados e as atividades econômicas existentes na região.



A Prefeitura informou que a Secretaria de Planejamento, Transportes e Mobilidade está articulando ações em conjunto com a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo.



Entre as medidas previstas está a realização de uma reunião com empresas instaladas na região para discutir alternativas que contribuam para o ordenamento do trânsito e evitem que a via pública seja utilizada irregularmente como área de espera para caminhões e carretas.



A administração municipal também informou que pretende melhorar a sinalização viária na região.



“A fiscalização no local seguirá sendo realizada pelos agentes de trânsito, com adoção das medidas cabíveis sempre que forem constatadas irregularidades”, concluiu a Prefeitura em nota.

A via, especialmente na altura do número 1000, tem sido alvo de reclamações devido à presença frequente de caminhões e carretas estacionados ao longo da avenida.