Colégio Conexão se destaca no Cotia Rodeio Fest 2025 e anuncia novidades na educação local

Foto: Reprodução

Conteúdo de marca: Durante os últimos finais de semana, quem passou pelo Cotia Rodeio Fest 2025 se surpreendeu com uma presença marcante dentro e fora dos palcos. Além dos grandes shows, o Colégio Conexão chamou a atenção do público com um estande interativo logo na entrada do evento.



Ruan Rucasi, fundador da instituição. Foto: Reprodução

A forte presença do colégio e do empresário gerou comentários entre os visitantes, e alguns chegaram a interpretar que ele estaria se preparando para ingressar na política. Ruan esclareceu de forma bem-humorada que o objetivo era apenas apresentar as novidades do Colégio Conexão.



“Foi até engraçado! Convidei o pessoal para tomar um café no colégio e alguns acharam que eu era político. Mas a ideia, neste momento, é apenas mostrar as novidades que estamos trazendo, como o Fundamental II, que estamos implantando agora”, explicou.



O colégio está com vagas abertas para o 6º e 7º ano. Com uma proposta pedagógica inovadora, a instituição vai além do ensino tradicional, trabalhando com projetos integradores, valores humanos e tecnologia para preparar os alunos para o futuro.



📍 Endereço: R. Paranapanema, 122 – Jardim Rio das Pedras, Cotia/SP



📞 Telefone: (11) 96625-0105

Com a participação de dois mascotes que fizeram a alegria das crianças e a distribuição de brindes, a ação se tornou uma das mais comentadas do rodeio. No palco, o empresário Ruan Rucasi, fundador da instituição, compartilhou um pouco da história do colégio:, destacou Ruan.