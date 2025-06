PM fecha o cerco contra loteamentos clandestinos em Cotia durante megaoperação

Pontos fiscalizados foram definidos com base em levantamentos e denúncias encaminhadas à corporação; foram mais de R$ 170 mil de multas aplicadas

Foto: PMSP

A Polícia Militar Ambiental deflagrou, nesta terça-feira (17), uma megaoperação de fiscalização em Cotia, com o objetivo de combater crimes ambientais em áreas de mananciais, coibir loteamentos clandestinos e reprimir o descarte ilegal de resíduos sólidos.

De acordo com nota divulgada, a operação foi conduzida de forma estratégica e integrada, com o engajamento de todas as Companhias do 1º Batalhão de Polícia Ambiental (1º BPAmb), sob a liderança de seus respectivos Comandantes de Pelotão.Os pontos fiscalizados foram definidos com base em levantamentos técnicos e denúncias encaminhadas à corporação. Os locais exatos não foram divulgados pela corporação.De acordo com a PM, foram lavrados 23 Autos de Infração Ambiental, totalizando mais de R$ 170 mil em multas aplicadas. As autuações referem-se, principalmente, ao descumprimento de embargos administrativos em loteamentos, destruição de vegetação nativa e impedimento da regeneração natural de florestas em áreas especialmente protegidas, conforme previsto na legislação ambiental.Ainda segundo a PM, foram elaborados Termos de Vistoria Ambiental, com o objetivo de viabilizar o acompanhamento técnico das áreas fiscalizadas., destaca a PM em nota.