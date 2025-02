Árvore cai sobre carro na Granja Viana e via fica totalmente interditada

Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (27)

Imagem: Redes Sociais

Devido à forte chuva desta quinta-feira (27), uma árvore caiu sobre um veículo na Avenida São Camilo, na região da Granja Viana, em Cotia.





A ocorrência foi registrada na altura do número 1.181, segundo a prefeitura.

Por conta do incidente, a via está totalmente interditada. Equipes da Defesa Civil e Demutran estão no local. Não há informações sobre feridos.De acordo com a prefeitura, a Enel também foi acionada. Se possível evite a região.