Dois candidatos a vice têm patrimônios maiores do que os candidatos a prefeito de Cotia

Valores declarados vão de R$68 mil a R$2,5 milhões; levantamento foi feito pelo Cotia e Cia junto ao TSE

Arte com as fotos dos candidatos à vice-prefeitura de Cotia / Cotia e Cia

Dois dos seis candidatos a vice-prefeito de Cotia declararam patrimônios maiores do que os candidatos a prefeito. É o que indica um levantamento do Cotia e Cia com base nas informações de bens declarados pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).