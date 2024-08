“Tira casaco, bota casaco”: Após onda de calor, temperatura deve cair mais de 15ºC em Cotia

Tempo deve mudar radicalmente inclusive com previsão de chuva; saiba quando

Foto: Vagner Santos

Até a próxima sexta-feira (23), as altas temperaturas e o clima seco provocados por uma onda de calor se mantêm em Cotia, porém a chegada de uma nova massa de ar frio vai derrubar os termômetros nos próximos dias. A previsão é de que a temperatura caia mais de 15ºC a partir deste final de semana.

A previsão do tempo para esta terça-feira (20) fica entre 15ºC e 27ºC. Para quarta-feira (21), entre 13ºC e 27ºC. Na quinta-feira (22), entre 14ºC e 31ºC. E, na sexta-feira (23), entre 15ºC e 30ºC.De acordo com a previsão do portal Clima Tempo, os termômetros começam a mudar no sábado (24) em Cotia, com temperatura mínima de 14ºC e máxima de 20ºC e, no domingo (25), com mínima de 11ºC e máxima de 17ºC.Também há previsão de chuva para o final de semana.Na próxima segunda-feira (26), o clima fica entre 8ºC e 15ºC. Na terça-feira (27), entre 10ºC e 20ºC.