Bandido atira contra GCM durante abordagem em Cotia

Um criminoso foi preso e o outro conseguiu fugir

Foto: Vagner Santos

Um bandido atirou contra agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia durante abordagem realizada na tarde de sexta-feira (19). O caso ocorreu na Estrada das Pitas, na Chácara Roselândia.





Os guardas realizavam patrulhamento preventivo quando suspeitaram de um veículo Astra, da cor prata. Havia dois homens no carro. Ao solicitar que desembarcassem, o que estava no banco do carona efetuou um disparo contra os agentes, que revidaram.





Os bandidos ainda conseguiram fugir e iniciou-se uma perseguição até a divisa com a cidade de Jandira. Durante a fuga, o criminoso que atirou contra os agentes pulou do carro e correu em direção a uma área de mata. Ele não foi localizado.





O veículo continuou em fuga até colidir contra um poste. O motorista foi detido e, após ser encaminhado a uma unidade de saúde, foi levado até a Delegacia de Cotia, onde foi preso em flagrante.





Segundo a polícia, o veículo em que os bandidos estavam havia sido furtado em Barueri. O criminoso já tinha passagem por crime contra o patrimônio.