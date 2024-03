Secretário de Segurança de SP, Derrite recebe título de cidadão cotiano

Homenagem foi aprovada por todos os vereadores na sessão dessa terça-feira (5)

Secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite. Foto: Câmara dos Deputados

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, recebeu título de cidadão cotiano. A homenagem foi aprovada por todos os vereadores na sessão dessa terça-feira (5).





O autor do Projeto de Decreto Legislativo é o vereador Jhonny Santos. O parlamentar justificou a honraria “em razão do trabalho realizado por Derrite em favor do estado de São Paulo, coordenando, inclusive, as ações das polícias que atuam em Cotia”.





QUEM É GUILHERME DERRITE





Natural de Sorocaba (SP), Derrite ingressou na Polícia Militar em 2003 e se formou como Bacharel em Ciências Sociais e Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco.





Atuou como tenente nas Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA), de 2010 a 2013, quando passou a chefiar o pelotão de Força Tática do 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).





Em 2018, Derrite foi eleito deputado federal, reeleito em 2022 para um segundo mandato.





Desde o dia 1º de janeiro de 2023, foi nomeado secretário de Segurança Pública do Estado pelo governador Tarcísio de Freitas.