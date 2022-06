Enel SP anuncia reajuste na tarifa de energia elétrica

Aumento médio na conta de luz será de 12,04%. Enel alega que apenas 3,67% do reajuste vai para companhia.

Foto Agência Brasil.









A Enel alega que se não fosse o esforço de redução, o aumento seria de 27,64%. Para os consumidores de baixa tensão, em sua maioria clientes residenciais, o reajuste ficou em 10,15% e para os clientes de média e alta tensão, em geral indústrias e grandes comércios, o índice médio aprovado foi de 18,03%.





“É importante esclarecer que do processo tarifário deste ano, apenas cerca de 3,67% do reajuste refere-se à atualização dos custos da atividade de distribuição”, informou Luiz Gazulha Jr, Diretor de Regulação das distribuidoras da Enel no Brasil.



Os principais fatores que influenciaram o reajuste foram o aumento de encargos setoriais como a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE (parcela correspondente ao custeio dos subsídios Baixa Renda, de irrigação e de fontes incentivadas, a alta da inflação (IGP-M) e o aumento dos custos com aquisição de energia (produzida pelos geradores, incluindo Itaipu) e com o transporte dessa energia até a distribuidora (valor pago às empresas transmissoras). Essas despesas, que são definidas por lei e pela regulação vigente, não são gerenciadas pela Companhia.



Entenda a composição da tarifa de energia

As tarifas de energia são definidas pela ANEEL com base em leis e regulamentos federais e contêm custos que não são de responsabilidade da Enel como: impostos, encargos setoriais, custos de geração e transmissão de energia. Estes valores são arrecadados pela distribuidora, por meio da tarifa de energia, e imediatamente repassados às empresas de geração, transmissão e ao Governo Federal.



De uma conta de R$ 100, por exemplo, apenas cerca de R$ 22,90 são destinados à Enel Distribuição São Paulo para operação, expansão, manutenção da rede de energia e para remuneração dos investimentos. Veja abaixo como ficará a composição da conta de energia dos consumidores após a aprovação do reajuste tarifário divulgado hoje (28): As tarifas de energia são definidas pela ANEEL com base em leis e regulamentos federais e contêm custos que não são de responsabilidade da Enel como: impostos, encargos setoriais, custos de geração e transmissão de energia. Estes valores são arrecadados pela distribuidora, por meio da tarifa de energia, e imediatamente repassados às empresas de geração, transmissão e ao Governo Federal.De uma conta de R$ 100, por exemplo, apenas cerca de R$ 22,90 são destinados à Enel Distribuição São Paulo para operação, expansão, manutenção da rede de energia e para remuneração dos investimentos. Veja abaixo como ficará a composição da conta de energia dos consumidores após a aprovação do reajuste tarifário divulgado hoje (28):









A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou nesta terça-feira (28) o aumento da conta de luz da Enel Distribuição São Paulo. O reajuste médio anunciado foi de 12,04% em linha com a inflação do País e passa a vigorar a partir do dia 4 de julho para os 24 municípios da área de concessão da Enel Distribuição São Paulo, incluindo Cotia e toda a grande São Paulo.