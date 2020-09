Jovem desaparece após falar que ia encontrar a mãe em Cotia

Cotia

Informações: Record TV

Geovana Caroliny da Silva, de 14 anos, desapareceu na tarde deste domingo (27) em Cotia, a jovem saiu de casa, na Rua das Cruzadas, na região do Morro Grande por volta das 17h e disse aos seus irmãos mais novos que iria ao encontro da mãe, Maria Claudia da Silva, no trabalho dela, localizado na rua Santos Dumont. Porém, a mulher afirmou que não havia combinado nada com a filha.Geovana vestia uma calça marrom e uma blusa cinza. A família não soube informar se ela estaria se envolvendo com alguém.O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Cotia.