Lote Paranapanema também prevê pedágios eletrônicos em trechos da Raposo Tavares

Contrato de 30 anos prevê R$ 5,8 bilhões em investimentos privados; leilão será realizado nesta sexta-feira (5)

Foto: Governo de SP

O leilão do Lote Paranapanema, que será realizado nesta sexta-feira (5) na Bolsa de Valores (B3), inclui a implantação do Siga Fácil, sistema eletrônico de pedágio que substituirá as praças físicas e permitirá cobrança proporcional à distância percorrida.





O trecho concedido abrange 285 quilômetros da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), entre Ourinhos e Itapetininga, além de rodovias estaduais complementares (SP-189, SP-278, SPA-204/270, SPA-245/270, SPA-326 e SPA-312).



Três empresas entregaram propostas para o leilão: Infra BR V Missouri Holding III SA, CS Infra e o consórcio Viaja SP. O contrato terá duração de 30 anos e prevê R$ 5,8 bilhões em investimentos privados, incluindo duplicação de 147 km de rodovias, construção de 29 passarelas, implantação de 84 paradas de ônibus, 13 km de vias marginais, iluminação LED, monitoramento por câmeras CFTV, painéis de mensagens, postos de pesagem e ambulâncias para atendimento pré-hospitalar.



O sistema Siga Fácil, segundo o governo, só entrará em operação após a entrega das vias marginais gratuitas, garantindo que o tráfego local — especialmente o deslocamento entre bairros — não seja tarifado. O Lote Paranapanema se soma aos projetos Nova Raposo e Rota Sorocabana.