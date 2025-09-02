Cotia lança programa para proteger idosos de abusos, violência e exploração

Lei sancionada pelo prefeito Welington Formiga institui sistema de aviso legal e medidas de proteção à população idosa

Foto: Reprodução

O prefeito de Cotia, Welington Formiga, sancionou recentemente uma lei que autoriza a implementação do Programa “Salve Idoso”, voltado à prevenção e combate de todas as formas de violência, abuso e exploração contra pessoas idosas no município.

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

CRAS

Delegacia de Polícia

Disque 100 (direitos humanos)

Ou canal próprio criado pela Administração Municipal



Todos os avisos conterão a frase de alerta: “VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA IDOSO É CRIME. DENUNCIE!”

A medida, aprovada pela Câmara Municipal, entra em vigor com objetivo de reforçar a proteção dos direitos constitucionalmente garantidos aos idosos.Segundo a lei, o “Salve Idoso” funcionará como um sistema de aviso legal, permitindo que a população denuncie qualquer situação de violência física, psicológica ou patrimonial contra idosos. A iniciativa busca mobilizar a sociedade na defesa da dignidade, do bem-estar e do direito à vida dessa parcela da população.O Poder Executivo poderá articular o programa com instituições públicas e privadas que prestem serviços à pessoa idosa, destacando canais de apoio em locais de grande circulação, como órgãos públicos, bares, restaurantes e hotéis.As escolas da rede municipal também poderão ser utilizadas como espaços de referência, servindo como material educativo para conscientizar alunos sobre o tema.A divulgação do Programa “Salve Idoso” será realizada por meio de avisos e cartazes, contendo os telefones de órgãos de amparo à pessoa idosa, como: