Vídeo mostra PM resgatando menino de 3 anos mantido em casa pelo pai após ameaça de explosão

Homem abriu a válvula do botijão de gás e ameaçou explodir o imóvel com a criança dentro; policiais precisaram arrombar o portão para realizar o resgate

Imagem: PMSP

Policiais militares resgataram um menino de três anos que estava dentro de uma casa com o pai, em Embu das Artes. O homem havia aberto a válvula de um botijão de gás e ameaçava explodir o imóvel. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (29), e o suspeito foi preso.





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Segundo testemunhas, o homem chegou à residência alterado e ameaçou a companheira com uma faca. Na sequência, abriu o registro do botijão de gás. A mulher conseguiu sair do imóvel e pedir ajuda, acionando a Polícia Militar pelo telefone 190. A criança, porém, permaneceu dentro da casa com o pai.Policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram até o local e ouviram gritos nos fundos do terreno. Os agentes também sentiram um forte cheiro de gás vindo da residência. Diante do risco de explosão, os moradores das casas vizinhas foram retirados.Os policiais tentaram negociar com o homem em diversas ocasiões, mas ele respondia com ameaças de morte contra a equipe e o próprio filho.Em determinado momento, o suspeito saiu para o corredor e bloqueou o portão com objetos. Ao afirmar que retornaria para o interior da residência e voltar a ameaçar a criança, os policiais decidiram arrombar a entrada.Como o homem já estava fora do ambiente tomado pelo gás, a equipe utilizou uma arma de incapacitação neuromuscular para contê-lo. Mesmo após o disparo, ele continuou resistindo, sendo necessário imobilizá-lo e algemá-lo.O menino foi retirado da residência em segurança e entregue à mãe. Nenhum dos envolvidos nem os policiais ficaram feridos.O homem foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro Central de Embu das Artes. Após receber atendimento médico, foi levado à delegacia.A ocorrência foi registrada no Distrito Policial Central de Embu das Artes. O homem permaneceu preso e vai responder por ameaça, cárcere privado e resistência.