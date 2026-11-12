'Uber Natalino de Cotia' ganha 315 metros de luzes e motorista leva decoração a outro nível em 2026

Alex Gagliano investiu mais de R$ 2 mil na decoração deste ano; iniciativa começou em 2025 e busca surpreender passageiros de Cotia e região

Imagens compartilhadas com o Cotia & Cia





Quem entrar no carro de Alex Gagliano, morador de Cotia, poderá encontrar uma experiência diferente durante as corridas neste Natal. Conhecido como “Uber Natalino”, o motorista voltou a personalizar o veículo para a temporada de fim de ano e, em 2026, ampliou o projeto com uma estrutura que reúne 315 metros de iluminação em LED, distribuídos entre a parte interna e externa do automóvel.

A iniciativa começou em 2025, quando Alex recebeu de sua terapeuta a sugestão de aproveitar seu interesse por dirigir para criar algo especial para os passageiros. Ele decidiu instalar algumas luzes natalinas no carro e gostou tanto do resultado que resolveu dar continuidade à ideia.Para a edição deste ano, o motorista passou cerca de um ano planejando e desenvolvendo a nova decoração. Todo o projeto foi elaborado por ele, em casa, e recebeu investimento superior a R$ 2 mil, segundo informou aoEntre as novidades estão três hubs de sete tomadas interligados, com sistema de acionamento e desligamento, além de iluminação instalada em diferentes pontos do veículo. O projeto também inclui LEDs azuis sequenciais na parte inferior do capô, acionados junto ao funcionamento do carro.Outra adaptação desenvolvida por Alex permite acompanhar em tempo real a carga da bateria do veículo, para monitorar o consumo de energia provocado pela iluminação. Segundo ele, todos os LEDs utilizados na decoração são à prova d'água.Autista, Alex afirma ter altas habilidades nas áreas de arte, kart, carros e elaboração de projetos. Seu interesse por dirigir e pela criação de modificações automotivas foi o ponto de partida para desenvolver o Uber Natalino.O motorista conta que pensou na decoração para proporcionar momentos de surpresa e diversão aos passageiros de Cotia e região. A proposta é transformar as viagens em uma experiência diferente durante o período natalino.O projeto também ganhou visibilidade nas redes sociais. No Instagram, o perfil @piloto.alexgagliano reúne mais de 62 mil seguidores. Ele afirma que sua iniciativa inspirou outros motoristas a criarem decorações natalinas em seus veículos.Neste ano, a proposta voltou às ruas com uma estrutura ainda maior.